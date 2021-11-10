Путин поблагодарил МВД за работу в период выборов и в условиях коронавируса

Глава российского государства Владимир Путин поздравил руководство и личный состав, а также гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел.

Президент поблагодарил их «за четкую и грамотную работу». Он отметил, что сотрудники МВД обеспечили порядок «в период сентябрьского единого дня голосования», а также решают «крайне ответственные задачи, связанные с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Путин заявил, что «к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования». Он подчеркнул, что от «отношения к службе, от профессиональных и личных качеств» сотрудников МВД «зависит, насколько оправдаются эти ожидания». Президент призвал и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков. Также он подчеркнул важность «предупреждения правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних». По его словам, власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников МВД и их семей.

В октябре МВД подсчитало ущерб от преступлений в РФ с начала года. С начала 2021 года ущерб от преступности в РФ превысил 345 млрд рублей, в результате преступлений погибли более 17 тыс. человек. Почти каждое четвертое преступление, как отметили в МВД, было совершено в пьяном виде, 59,4% преступников были рецидивистами, а к каждому 35-м преступлению оказались причастны несовершеннолетние.