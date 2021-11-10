 

NVIDIA создает платформу для ИИ-помощников

10.11.2021, 0:02, Новости дня
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Новая платформа, создаваемая в компании NVIDIA, получит название Omniverse Avatar. По словам разработчиков, она понадобится для того, чтобы конструировать на ее основе новых продвинутых ИИ-помощников.

Специалисты компании вовсе не ограничивают себя сферами применения будущих умных помощников. По их словам, разработки пригодятся в разных отраслях человеческой деятельности.

В частности, сегодня могут оказаться востребованными устройства и программное обеспечение для синтезирования устной речи, компьютерного зрения, разработку технологий для рекомендаций и моделирований. Вероятно, на платформе будут созданы совершенные аватары, с которыми человек сможет побеседовать, как с хорошими друзьями.



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