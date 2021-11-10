Компании TSMC и Sony начнут производить процессоры в Японии

Так как развивающиеся страны провалили поставки процессоров на глобальном уровне, производства такого типа постепенно перемещаются на обеспеченные и индустриально развитые рынки.

Одна из последних новостей на эту тему касается Японии. Как стало известно, компания Sony объединилась с TSMC, чтобы открыть в этой стране крупное производственное предприятие по выпуску современных чипов.

В осуществление проекта бизнес-партнеры инвестируют около семи миллиардов американских долларов. Пока в сети нет достоверной информации относительно реальной производственной мощности будущей фабрики. Возможно, это будет 45 тысяч кремниевых пластин по 300 мм. Известно, однако, что работа ее должна стартовать в 2024 году.