 

Во Франции не рекомендуют препарат Moderna для вакцинации людей младше 30 лет

09.11.2021, 23:38, Новости дня
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Аргументируя свое решение, в органе здравоохранения Франции сослались на результаты исследования, которое показало, что вакцина от Moderna повышает риск возникновения миокардита (воспаления сердечной мышцы) – 131,6 случая на 1 млн прививок.

“Среди людей до 30 лет этот риск может быть в пять раз меньше с препаратом компании Pfizer, чем с вакциной Moderna”, – говорится в сообщении HAS.

Исходя из этого, совет здравоохранения Франции рекомендовал использовать для вакцинации и ревакцинации населения моложе 30 лет вакцину от Pfizer/BioNTech. А препарат от Moderna – для прививания населения старше 30 лет.

Контекст:

Вакцина Spikevax от Moderna входит в список COVID-вакцин, одобренных ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.

Результаты исследования американской медицинской сети Vision показали, что вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма “Дельта”, чем Pfizer и Johnson & Johnson.

Кроме того, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что Moderna наиболее эффективна от госпитализации при COVID-19.

Исследовали Агентства общественного здравоохранения Швеции обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna. В связи с этим Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия рекомендовали приостановить вакцинацию против коронавируса мужчин до 30 лет препаратом Spikevax. Использование вакцины от Moderna также приостановила Исландия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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