Кузин: О бустерной дозе вакцины от COVID-19 для всех желающих пока речь не идет

Он отметил, что существует понятие бустерной дозы для усиления иммунного ответа и дополнительной дозы для лучшей защиты тех, кто по состоянию своего здоровья имеет более низкую эффективность вакцины. Речь идет об иммунокомпроментированных людях, людях, которые постоянно принимают гормональную терапию, либо после трансплантации органов, либо имеют иммунодефицитные состояния.

По словам Кузина, национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала проводить дополнительные прививки отдельным категориям пациентов.

“Это означает, что для определенных перечисленных групп населения возможно введение третьей дозы вакцины, которая усиливает их иммунный ответ, учитывая их состояние”, – сказал он.

Главный санврач отметил, что для этих людей вакцинация может быть показана именно в виде дополнительной прививки через 28 дней после завершения основного курса.

“Дополнительная или ревакцинальная доза может быть также рекомендована людям, выезжающим в страны, которые уже на законодательном уровне ввели такое требование. И последняя опция, для кого была также рекомендована дополнительная доза, – это для людей в возрасте 60 лет, которые получили полный курс инактивированной вакциной, то есть это вакцина CoronaVac, через 28 дней после получения второй дозы вакцины”, – сказал он.

Кузин подчеркнул, что эти рекомендации группы экспертов будут еще обсуждаться и Минздрав решит, учитывать их в полном объеме или частично.

“[О бустерной дозе для всех желающих] пока речь не идет”, – добавил он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 9 ноября в Украине первую дозу вакцины получили более 11,5 млн человек, две – более 8 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

11 октября консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала вводить третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

25 октября Кузин сообщал, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики уже сформировала рекомендации по введению дополнительной дозы вакцины от коронавируса людям, у которых первые две дозы не смогли вызвать полноценный иммунный ответ. В то же время, по его словам, рекомендации о массовом введении бустерной дозы вакцины пока не приняты.

5 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что вопрос о бустерной дозе вакцины от коронавируса или ревакцинации двумя дозами в Украине будут рассматривать после того, как будет вакцинирована половина населения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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