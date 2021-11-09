 

Полиция установила 166 лиц, которые находились в тюрьме “Изоляция” в Донецке

09.11.2021, 23:38, Новости дня
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“В течение последнего года полицейские Донбасса проводили расследование событий, которые происходили в городе Донецк на территории бывшего завода “Изоляция”, в настоящее время там находится тюрьма так называемой “ДНР”. Уже установлено 166 человек, но это не исчерпывающий список находившихся в этой тюрьме пострадавших. Среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины”, – сказал Кисько.

Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 9 ноября сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

Сегодня Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя “Изоляции” Дениса Куликовского, известного под позывным Палыч. Позже СБУ подтвердила задержание Куликовского. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

В 2020 году экс-жена Куликовского рассказывала “1+1”, что он в 2019 году бежал из подконтрольной боевикам “ДНР” территории в Россию.

Завтра, 10 ноября, ему изберут меру пресечения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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