«Бук-М2» и «Панцирь-С» уничтожили выпущенные по Сирии ракеты израильских ВВС

В понедельник шесть F-15 ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удары по территории сирийской провинции Хомс, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

Кулить сообщил, что израильские истребители «нарушили государственную границу» Сирии «со стороны Северного Ливана». ВВС Израиля выпустили «восемь управляемых ракет по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс», передает РИА «Новости».

Силы ПВО Сирии уничтожили шесть ракет из сирийских комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С». Кулить сообщил, что «в результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб, получили ранения двое сирийских военнослужащих».

Напомним, командование вооруженных сил Сирии сообщало, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам в провинциях Хомс и Тартус. Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.