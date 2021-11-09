 

«Бук-М2» и «Панцирь-С» уничтожили выпущенные по Сирии ракеты израильских ВВС

09.11.2021, 23:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В понедельник шесть F-15 ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удары по территории сирийской провинции Хомс, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

Кулить сообщил, что израильские истребители «нарушили государственную границу» Сирии «со стороны Северного Ливана». ВВС Израиля выпустили «восемь управляемых ракет по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс», передает РИА «Новости».

Силы ПВО Сирии уничтожили шесть ракет из сирийских комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С». Кулить сообщил, что «в результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб, получили ранения двое сирийских военнослужащих».

Напомним, командование вооруженных сил Сирии сообщало, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам в провинциях Хомс и Тартус. Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Беларусь продлила запрет на въезд украинцев. В Госпогранслужбе Украины рассказали, на кого не распространяются ограничения

29.12 / В мире: Азербайджанская армия встревожена “армянскими диверсантами”

14.03 / Опубликованы отзывы об эксплуатации смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra

16.08 / «Аэрофлот» решил временно облетать Афганистан

28.12 / На территории Турции открыт завод по производству лития

08.06 / В аэропорту Борисполь из-за сообщения о минировании эвакуировали пассажиров рейса Тбилиси – Киев

23.05 / В Греции уже несколько дней горят леса. Пожар называют самым масштабным за последние 20-30 лет

19.11 / Обама восхищается Меркель и ожидает смены курса США при Байдене

06.07 / В Украине минимальное почти за месяц число новых случаев коронавируса

16.08 / В Мосгордуме оценили арт-объект у «ГЭС-2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика