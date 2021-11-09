 

Россия запросила арбитраж между ООН и США из-за проблем с визами

09.11.2021, 23:34, Новости дня
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Следует задействовать механизм арбитражного разбирательства между ООН и США для решения проблем с выдачей виз российским дипломатам, сообщил представитель РФ в Шестом комитете ГА ООН Сергей Леонидченко.

На заседании комитета по пункту повестки дня «Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания» Леонидченко заявил, что генсеку ООН «вновь адресована рекомендация безотлагательно и самым серьезным образом рассмотреть и принять меры, предусмотренные разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях».

Леонидченко пояснил, что речь идет о процедуре запуска «арбитражного разбирательства между ООН и США для урегулирования ряда вопросов, на которые последовательно обращала внимание» ГА, передает ТАСС.

По его словам, «иных вариантов по сути не осталось», это «тот случай, когда разговоры явно затянулись». Леонидченко заявил, что «на четвертом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям». Он отметил, что «соответствующий призыв четко сформулирован в рекомендациях Комитета». Как сообщил представитель России, «необходимый механизм Соглашением о Центральных учреждениях ООН предусмотрен». «Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру, предусмотренную разделом 21 Соглашения», – сказал он.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что американские визы российским делегатам на Генассамблее ООН «выдавались не только с учетом эпидемиологических соображений, но и с известной политической задержкой». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмутился отказом в выдаче ему американской визы для участия в мероприятиях 76-й сессии Генассамблеи ООН. Он назвал это вопиющим фактом и невыполнением США своих обязательств.



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