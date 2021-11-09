В тренде куртка-авиатор: как и с чем носить дубленку, чтобы выглядеть королевой стритстайла

Осенью и зимой 2021/22 в тренде куртки-авиаторы. С чем носить этот горячий тренд? В статье представлена подборка стильных стритстайл-луков с дубленкой-авиатором. Все аутфиты составлены из простых базовых вещей, которые точно найдутся в вашем гардеробе.

С джинсами-скинни

Объемную куртку-авиатор носите с черными джинсами-скинни и ботинками. Разбавит черный монохром принтованный джемпер.

С трикотажной юбкой

Трикотаж красиво смотрится с грубой дубленкой-авиатором. В холодное время года трикотажная юбка особенно актуальна. Сочетайте ее с трикотажными топом и замшевыми ботильонами.

С легким платьем

Если не хотите расставаться с любимым летним платьем даже зимой, носите его с теплой дубленкой. Поздней осенью и зимой образ стоит дополнить плотными колготками и обувью с меховым утеплителем.

С серым джемпером

Базовый серый джемпер и куртка-авиатор – универсальная комбинация на каждый день. Низом могут послужить как черные брюки или джинсы, так и юбка из трикотажа или кожи, джоггеры и леггинсы. Стильной изюминкой послужат ботинки с декоративными цепями.

С кожаными брюками

Кожаные брюки, которые неплотно сидят на фигуре, хорошо сочетаются с дубленкой-авиатором. Дополните лук бежевой футболкой и ботильонами такого же цвета.

С джинсами на высокой посадке

Заправьте в джинсы простую белую рубашку. Наденьте сверху куртку с ярким принтом в этническом стиле – и безупречный повседневный лук готов!

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

С черными кожаными леггинсами

Замиксуйте дубленку приглушенного оттенка хаки с кожаными леггинсами черного цвета. Чтобы не резать силуэт, подберите обувь под цвет леггинсов.

С коричневыми ботильонами

Образы в коричневом монохроме смотрятся стильно и лаконично. Сочетайте в одном аутфите коричневую дубленку, сумку и ботильоны. Дополните лук простым белым топом и бежевыми леггинсами.

С яркими аксессуарами

В моде дубленки нестандартных расцветок. Например, насыщенного синего цвета. Сочетать такую красочную вещь можно с такими же яркими аксессуарами (сумками, перчатками, шапками, очками).