 

Янковский раскрыл секрет счастливой семейной жизни с Фандерой

09.11.2021, 22:52, Разное
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Филипп Янковский в новом интервью раскрыл секрет счастливой семейной жизни с Оксаной Фандерой. По словам актера, он кроется в обоюдном влечении, желании и любви.
Филипп Янковский состоит в браке с Оксаной Фандерой уже более 30 лет. По его словам, они до сих пор любят друг друга, с годами чувство не угасло, а только стало сильнее. Оба супруга испытывают желание и влечение. Актер уверен, что им обоим просто повезло друг с другом. Более того, Янковский обладает хорошим чувством юмора, как и его жена, что тоже помогает сохранить отношения и испытывать счастье.

Именно поэтому он старается запомнить каждое счастливое мгновение, которое переживает с Фандерой, считая прожитые годы. По его словам, длительные и крепкие браки в настоящее время не являются редкостью. Примером могут стать многие публичные личности, среди которых политики, актеры, спортсмены, а также пары, не связанные с искусством. К слову, наследники супругов Иван и Елизавета тоже пошли по стопам отца и стали популярными актерами.

Источник: teleprogramma.pro



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