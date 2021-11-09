 

FAZ – из-за вольной политики ЕЦБ инфляция в еврозоне достигла небывалого пика

09.11.2021, 22:50, Новости дня
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Инфляция в еврозоне достигла рекордной за последние годы отметки 4 процента, пишет Frankfurter Allgemeine. В Германии этот прирост отчётливее всего ощущается по увеличению цен на фрукты и овощи, а также мясо. Немцы видят причину происходящего в слишком вольной денежной политике ЕЦБ и его президента Кристин Лагард. Из-за низкой процентной ставки и инфляции сбережения граждан ФРГ тают на глазах.

Еженедельный рынок во Франкфурте-на-Майне. Сегодня многие покупатели внимательнее смотрят на цены, ведь за прошедшие месяцы многие продукты сильно подорожали. По оценкам Европейского центрального банка, инфляция в еврозоне сейчас составляет 4 процента. До этого она годами была равна нулю.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Сильнее всего это ощущается по ценам на фрукты и овощи, а также частично — на мясо.

Многие видят причину происходящего в слишком вольной денежной политике ЕЦБ и его президента Кристин Лагард.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Госпожа Лагард говорит, что к середине следующего года всё это получится преодолеть. Её слова да Богу в уши! Я для начала дождусь середины года.

В Германии новую процентную политику критикуют особенно жёстко, ведь из-за неё копить деньги не так выгодно. На юге Европы всё иначе.

КАРСТЕН БРЕЗСКИ, немецкий экономист: В этой дискуссии игнорируется то обстоятельство, что денежная политика ЕЦБ оказала большое количество положительных эффектов на жизнь немцев, но общественная критика, как это обычно бывает, сосредоточена только на сбережениях и том, что они тают из-за низкой процентной ставки и инфляции.

Немецкое правительство также исходит из того, что в следующем году инфляция нормализуется.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.



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