Libération – Саакашвили попал в больницу из-за голодовки

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, который сейчас находится под арестом из-за обвинений в превышении полномочий, в качестве протеста держал голодовку. Как передаёт Libération, теперь врачи установили, что из-за этой голодовки его здоровью угрожают серьёзные последствия, поэтому политика перевели в тюремную больницу.



Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в качестве протеста в грузинской тюрьме объявил голодовку. И теперь из-за неё он попал в тюремную больницу, пишет Libération. Его туда направили по совету врачей, чтобы избежать ухудшения его состояния здоровья из-за возросших рисков для его безопасности, сообщили в грузинском ведомстве исполнения наказаний.

Сообщение о госпитализации Саакашвили пришло прямо накануне проведения массовой демонстрации его сторонников, которые как раз хотели требовать отправить его в больницу, но не в тюремную, а в обычную. А врачи, обследовав бывшего президента, пришли к выводу, что у него есть большой риск осложнений и его нужно срочно лечить в хорошо оборудованной многопрофильной клинике. По мнению уполномоченного по правам человека в Грузии, тюремная больница для этого не подходит.

Как напоминает автор статьи, бывший президент вернулся в Грузию после 8 лет изгнания, прямо накануне муниципальных выборов. Его тут же задержали 1 октября, из-за чего он начал голодовку. Он считает обвинения в превышении полномочий полностью политическим.

Саакашвили стал видным членом грузинской оппозиции, она требует его освободить. Автор статьи в Libération называет Саакашвили «харизматичным и неоднозначным персонажем», которого хвалят за борьбу с коррупцией, но критикуют за войну с Россией 2008 года.