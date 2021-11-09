Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый 16-летний водитель Infiniti отказался сдавать кровь, несмотря на решение суда

“Сразу следует объяснить. В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови… На практике это значит, что силовой вариант чреват уголовным делом для тех, кто будет отбирать кровь. Да-да, для следователей, но уж никак не для Николая в нашем случае”, – написал Черняк.

По его словам, отказ Харьковского от сдачи анализа свидетельствует о его нежелании сотрудничать со следствием и отсутствии “хоть какого-либо раскаяния”.

“Позиция семьи погибшего очень проста и однозначна: если человек повторно уклоняется от сдачи крови – значит, он знает, что на то есть причины. Также это может быть расценено как умышленное невыполнение решения суда. Должно быть расценено. Со всеми вытекающими последствиями, а именно: плюс еще одна статья для Николая Харьковского”, – отметил Черняк.

https://www.facebook.com/igor.cherniak.121/posts/997567294137545

В то же время защита подозреваемого “не видит смысла” в отборе крови подзащитного.

“То, что хотят взять кровь, – я не вижу в этом смысла ни одного. Во-первых, уже время прошло – что оно подтверждает? Он уже две недели находится в СИЗО”, – подчеркнула в комментарии Общественному адвокат Инна Данилова.

По словам представителя прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, экспертиза образцов мочи Харьковского показала, что он не был ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения.

“Этого достаточно для следствия”, – добавил Чубенко.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета “Таврия В” из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В перерыве заседания суда, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский.

3 ноября Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ, 5 ноября его адвокат сообщил, что у 16-летнего фигуранта смертельного ДТП в Харькове кровь на анализ возьмут принудительно.

8 ноября полиция открыла уголовное производство в связи с тем, что адвокату 16-летнего водителя Даниловой угрожали “вырезать всю семью и сжечь дом”.

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