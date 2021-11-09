 

СБУ предотвратила нападение на местного депутата в Херсонской области, имитируя нападение на него

09.11.2021, 22:44, Новости дня
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“В ходе спецоперации задержан заказчик преступления. Им оказался глава этой ОТО. Злоумышленник хотел, чтобы “потерпевшему” нанесли тяжкие телесные повреждения, которые привели бы к увечью и инвалидности. По данным следствия, глава одной из территориальных общин Херсонской области подыскивал исполнителя нападения на местного депутата, занимающегося аграрным бизнесом. Заказчик преступления имел с мужчиной коммерческий конфликт”, – говорится в сообщении.

За избиение депутата подозреваемый обещал $7 тыс., отметили в пресс-службе. Правоохранители задокументировали получение исполнителем первой части денег.

“В рамках контроля за совершением преступления стражи порядка провели на окраине Одессы имитацию нападения на автомобиль “потерпевшего” и сделали соответствующие “подтверждающие” фотоматериалы. Заказчик преступления был задержан в одном из поселков Николаевской области после передачи “нападавшему” второй части денег”, – сообщили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Правоохранители намерены просить суд арестовать его.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Контекст:

6 ноября полиция сообщала, что депутату одной из объединенных территориальных общин Херсонской области и его жене нанесли телесные повреждения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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