 

Бельгия внесла Украину в список “красных” стран. Туристические поездки ограничены, заявили в посольстве

09.11.2021, 22:44, Новости дня
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“Что это значит? Бельгия ограничивает поездки для украинцев в несущественных (туристических) целях. Путешествия по уважительной причине и транзит разрешаются”, – сообщили в посольстве. 

Там отметили, что решение может быть пересмотрено в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине и Бельгии.

С 9 ноября в Бельгию, кроме ее граждан, разрешен въезд таким категориям лиц: 

тем, у кого есть основное место проживания в этой стране;
супругам или партнерам тех, у кого есть бельгийское гражданство или основное место жительства в Бельгии;
путешествующим транзитом через Бельгию;
тем, кто путешествует по весомым гуманитарным причинам;
транспортному и грузовому персоналу, морякам, экипажам буксиров, летчикам и другому персоналу, работающему на морских ветровых электростанциях, при поездках в рабочих целях. Эти путешественники должны иметь сертификат, выданный работодателем. 

На сайте министерства внутренних дел Бельгии в разделе, где информируют о режиме въезда в страну, Украины в списке государств, чьим гражданам разрешен въезд в Бельгию, несмотря на COVID-ограничения, нет. 

“Европейская правда” отмечает, что несмотря на официальное подтверждение закрытия границы, обновленные правила Бельгии оставляют разночтения о праве на въезд вакцинированных туристов.

https://www.facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium/posts/3001422570107756

Контекст:

9 ноября Евросоюз исключил Украину из “зеленого списка” стран – государств, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19. За членами Евросоюза оставили право отменять временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников. 

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 9 ноября в Украине подтвердили более 3,1 млн случаев COVID-19, 73,4 тыс. человек умерли. Только за последние сутки умерло 833 человека, это рекорд за все время пандемии.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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