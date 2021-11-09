Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»

Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».

Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.