 

Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»

09.11.2021, 22:40, Новости дня
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Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».

Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.



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