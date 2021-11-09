 

Франция решила возобновить строительство ядерных реакторов

09.11.2021, 22:40, Новости дня
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Французские власти намерены «впервые за десятилетия» возобновить строительство ядерных реакторов во Франции, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Макрон в обращении к нации сказал, что нужно «экономить энергию и инвестировать в углеродную энергетику», чтобы «гарантировать энергетическую независимость» государства. При этом президент отметил, что руководство страны намерено «продолжить развитие возобновляемых источников энергии».

СМИ сообщали, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде, передает РИА «Новости». 

Напомним, в Европе разразился газовый кризис, вызванный тем, что Еврокомиссия настояла на уходе от долгосрочных контрактов на поставку газа и создание биржевой торговли газом, запретила российским газопроводам качать газ на полную мощность даже при физическом отсутствии альтернативного поставщика газа. Кроме того, кризис связан с попыткой ЕС провести слишком быстрый искусственный переход на ветряную и солнечную генерацию при отказе от резервных энергетических мощностей, в первую очередь угольной и атомной генерации.



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