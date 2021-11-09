 

Я морозов не боюсь, хоть на санках прокачусь: уютные аксессуары, которые украсят любой образ в холода

09.11.2021, 22:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый зимний сезон на пороге, а это значит, что пора обновить свой гардероб. Не секрет, что с помощью аксессуаров можно до неузнаваемости преобразить самый базовый образ. К тому же зимой аксессуары являются едва ли не предметами первой необходимости. Без теплых головных уборов, перчаток, а также обуви просто невозможно пережить период холодов. В этой статье мы расскажем, какие аксессуары будут трендовыми зимой 2021/22.

Балаклава

Зимняя мода этого года не обойдется без вязаной балаклавы. Да, привычные шапочки бини, фетровые шляпы и береты уступают первенство этому аксессуару.

Раф Симонс, Стелла Маккартни и другие дизайнеры первой величины включили балаклаву в свои коллекции. Чем же так хороша эта модель головного убора?

Прежде всего балаклава – это практично. Она полностью закрывает голову и бережет ее от холода и ветра.

Также балаклава – это модно и практично. Зимой 2021/22 ее можно сочетать как со стеганым пуховиком, так и с меховым пальто.

В тренде вязаные балаклавы различных расцветок. Универсальны модели нейтральных тонов, например в сером цвете. Любителям ярких образов подойдут балаклавы из разноцветной пряжи.

Митенки

Мода не стоит на месте и подстраивается под современные реалии. Так, обладателям смартфонов крайне неудобно пользоваться обычными перчатками. Поэтому этой зимой в тренде митенки – особая модель теплых перчаток без пальцев. Обычно между большим и указательным пальцем присутствует перепонка.

Митенки, которые были особо популярны в 80-х, теперь стали одним из трендов уютной моды зимы. Они хорошо согревают ладони, но при этом не закрывают пальцы, что позволяет без проблем пользоваться смартфонами и планшетами даже на морозе. Пальцы потом можно легко спрятать, так как митенки по своему виду напоминают удлиненные трикотажные рукава.

Носить теплые перчатки без пальцев можно как со спортивной, так и с классической верхней одеждой. Стильно смотрится сочетание с кожаным пальто, пуховиком и шубой.

Сапоги-луноходы

Этой зимой будут популярны сапоги-луноходы. Их массивная форма вряд ли граничит с элегантностью. Напротив, луноходы – это настоящая находка для любителей комфорта и кэжуала.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Стильно смотрятся модели необычных фактур. Хороши луноходы из стеганой кожи, а также модели из замши.

Для этого зимнего сезона дизайнеры предлагают множество расцветок: от базовых до ярких и необычных. Конечно, луноходы в нейтральной серой, белой или черной гамме – самый универсальный вариант. Носить их можно как с утепленными флисом штанами, так и с кожаными легинсами.

Теплые наушники

Кто бы мог подумать, что теплые наушники будут трендом зимы 2021/22! Самые известные дизайнеры один за другим включили эти аксессуары в свои зимние коллекции. Значит, нужно брать!

Наушники с меховой отделкой хорошо защищают уши от холода. Они подходят скорее для умеренных холодов и гармонично вписываются в повседневные луки, особенно если вам нравятся женственные образы с ноткой игривости.

Теплые наушники сочетаются с объемными куртками и пуховиками. Мех гармонично комбинируется с верхней одеждой других фактур, например лакированной кожей, стеганой плащовкой, замшей. Зимняя мода позволяет играться с фактурами и создавать множество интересных комбинаций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Кристина Асмус на «Кинотавр» надела украшения на 20 миллионов рублей

22.12 / Ученые рассказали об увеличении риска смерти от COVID-19 при наличии неврологических проблем

16.09 / Вакцина Билла Гейтса будет создавать невидимую квантовую татуировку

06.05 / Realme GT Neo с Super AMOLED, 120 Гц, NFC, 4500 мА•ч, 50 Вт и 5G за $275 бьёт рекорды продаж

23.11 / Губернатор поддержал возращение Северной Земле имени Николая II

04.10 / Эстонские эксперты обнаружили несколько пробоин в корпусе затонувшего в 1994 году парома «Эстония»

24.06 / Камера влетела в дуло танка во время Парада Победы в Москве

30.07 / Ученые создали наноматериал для получения чистого топлива из морской воды

15.06 / Мнение: Умер Владимир Шаталов

19.08 / Следственный комитет установил всех участников массовых беспорядков августа 1991-го

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика