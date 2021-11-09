Мнение: Как Зеленский у «нелегитимного» Лукашенко электричество покупал

Дополнение от Максима Равребы к поступившей вчера информации https://colonelcassad.livejournal.com/7201863.html о прекращении поставок электроэнергии из Белоруссии на Украину.

Как Зеленский у «нелегитимного» Лукашенко электричество покупал

Факт продажи Белоруссией Украине электроэнергии был полной неожиданностью. Наблюдатели судили-рядили над этой шкатулкой с секретом. Пока, наконец, она не открылась сама собой

Украинский эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная опубликовала в своем аккаунте в Facebook официальное письмо, в котором было указано, что «Белэнерго» не планирует заключать новые рамочные контракты и прекращает поставки электроэнергии уже в ноябре. Эксперт посоветовала людям с завтрашнего дня покупать свечи и генераторы. К сообщению прилагался скрин того самого письма, после чего сомнения были неуместны.

Тем не менее уважаемая публика продолжала ничего не понимать. О том, что Белоруссия поможет электричеством, говорил лично Александр Лукашенко. Официально же сообщалось о том, что Минск возобновил поставки. Указывался объем. Писали, что Киев будет наращивать закупки у Минска. Так что же это было? Украина.ру решила разобраться в ситуации подробно.

Лукашенко в начале ноября никто не понял. Украина не скрывает открыто враждебной позиции относительно Белоруссии. Киев ввел воздушную блокаду и присоединился к экономическим санкциям. Вопреки дипломатическому этикету, не говоря об элементарных приличиях, в украинских СМИ президент РБ, как только не уничижительно не именуется: «самопровозглашенный», «нелегитимный», «незаконный» и так далее.

Немудрено: официальный Киев не признал итоги президентских выборов 2020 года в Белоруссии и встал на позиции ЕС, то есть открыто конфронтационные. Создал на своей территории базы для подготовки террористов из среды эмигрантов. Что еще нужно, чтобы показать враждебность? Раньше это было поводом к войне. Ну ладно, был бы Лукашенко пацифист! И тем не менее факт оставался фактом.

Президент Белоруссии сказал 26 октября, общаясь с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы, что продаст электроэнергию Украине и даже Литве. «Жалко людей. Поэтому, когда мне премьер совсем недавно доложил, что они просят электричество, я говорю: ну что делать, людям надо помогать. Вот и все. А так они, конечно (руководство)… Вы же понимаете, что там за руководство, — оно управляется извне. Они сегодня под колпаком сидят у американцев. Если напечатают каких-то долларов, дадут им, они живут. Не дадут — беда. Ну что, мы еще будем усугублять это положение? Слушайте, ну Господь не простит», — отметил белорусский лидер.

Все это услышали и… не поняли. Тем временем, за словами последовали действия.

Аварийная помощь

Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину действительно начались в субботу, 6 ноября. Это подтвердило белорусское министерство энергетики: «Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября», — сообщило министерство энергетики Белоруссии в своем Telegram-канале.

Было заявлено, что график поставок составлен белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей, в том числе режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования. По данным Европейской сети ENTSO-E, объем поставок составил 500 МВт. Как и говорил Лукашенко, это было сделано по просьбе украинской стороны. С просьбой об оказании аварийной помощи из энергосистемы Белоруссии объемом 500 МВт Украина обратилась в начале ноября. Причиной стал значительный дефицит в энергосистеме. Этот дефицит был объясним и предсказуем. Еще в июле украинские СМИ предупреждали, что страну ждет новый энергетический кризис. Искусственный, для чего сначала обвалили рынок электроэнергетики перепроизводством и отключением блоков АЭС, а потом резко отключили 20 энергоблоков ТЭЦ.

Перед этим Рада приняла постановление, по которому запрещалось покупать электроэнергию в Белоруссии и России. Круг замкнулся на олигархе Ринате Ахметове, которому принадлежат все облэнерго. Его обвиняли в искусственно созданном кризисе ради оправдания дальнейшего роста цен. Офис Владимира Зеленского знал о грядущем кризисе, но ничего не сделал для его предотвращения. В ОП посчитали, что легко договорятся с олигархами и проигнорировали аналитическую записку, которую подготовили для Зеленского. Но есть еще один секрет.

Ошибка Зеленского

Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии с начала 2021 года. Однако уже в мае президент Зеленский подписал закон о праве национального регулятора в сфере энергетики ограничивать этот импорт. Как было сказано выше, на этом поле сыграл олигарх Ринат Ахметов. Потому что знал: осенью он получит весь энергорынок. Так и случилось.

Сначала грянули аномальные холода в сентябре. После того, как с 1 ноября Россия решила прекратить поставки энергетического угля Киеву, мотивируя это растущим внутренним спросом, на Украине остановилась работа более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Зеленский, будучи не особо компетентен в вопросах энергетики (как и в других) обычно доверяет львовскому окружению. Им оказался министр энергетики, львовянин Герман Галущенко, который убедил Зеленского в том, что Лукашенко находится в безвыходной ситуации, ему некуда девать электричество с БелАЭС, Литва объявила эмбарго, так что карту Ахметова можно будет легко побить, купив в последний момент энергию у Белоруссии, в порядке аварийной помощи, как это делается, к слову, каждый год.

Ежегодно сбоит энергосистема Волынской области, и белорусы быстро приходят на помощь, так как единую советскую энергосистему все еще никто не отменял. Именно в этот момент и прозвучала цитата Лукашенко о «братской помощи». В офисе президента Украины потирали руки, украинская общественность безнадежно махнула рукой на «принципиальность» Зеленского, который обещал не покупать у «диктатора». Ну а для остальных это был шок. «Зачем Лукашенко это делает?» — висел в воздухе вопрос. А на президента РБ посыпались обвинения в «зраде».

Обескураж

Так выглядела ситуация еще на выходные. Общественность РФ и РБ застыла в недоумении. Тем временем украинские компании, будучи уверены, что дело в шляпе и офис украинского президента все порешал, собирались с понедельника, 8 ноября, импортировать из Беларуси в 27 раз больше электроэнергии, чем в субботу. Об этом свидетельствовала и европейская операторская сеть ENTSO-E.

«Поставки пройдут по ровному графику — без перерывов, увеличения или уменьшения мощности — с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Заявка сделана на 400 МВт, днем ранее она составляла 15 МВт», — говорилось в сообщении. И вот, наступил понедельник, когда и грянуло громом фейсбучное сообщение госпожи Кошарной, к которому был приложен скрин официального письма белорусской стороны.

«Белэнерго» сообщало, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. «Заключение новых рамочных контрактов также не планируется», — говорилось в письме. Это «письмо счастья» получили все украинские компании-участники рынка электроэнергии.

Была слабая надежда, что это фейк. Дело в том, что письмо было отмечено восьмым октября, а значит могло быть ложным, ведь электроэнергия из РБ шла, что подтвердил европейский ENTSO-E. Но плохие новости не ходят поодиночке. Несмотря на дату и то, что импорт электричества из Белоруссии 8 ноября состоялся, в дальнейшем его уже не будет. Как же могли так опростоволоситься все, кто писал об этом? Почему, на основании чего утверждали, что импорт электроэнергии будет наращиваться? Ведь запрет президента мог быть наложен только в том случае, если он не нарушает ранее подписанные двусторонние договоры. То есть таких договоров не было. О чем и написано в письме.

Как обычно, украинские журналисты настолько расслабились, работая в режиме пропаганды, что забыли заглянуть в самый надежный первоисточник: на сайт министерства энергетики Республики Беларусь. А там со 2 ноября стоит официальное сообщение «О поставках электроэнергии в Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи». Его почему-то никто решил не читать. А зря. Ведь там написано, что «2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речь не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00».

Тем временем

Суровая правда сурова. СМИ проигнорировали официальное сообщение Минэнерго РБ, тем самым ввели в заблуждение общественность о том, что Белоруссия продает электроэнергию Украине за спиной России. На самом же деле имела место именно аварийная помощь, а о другой Лукашенко и не говорил.

Нет сомнений в том, что это был политический сигнал Зеленскому и жест доброй воли. Киевским властям намекнули, чтобы бросали дурить и вспомнили, что живут они не на берегах Миссисипи. Если бы Зеленский или даже Ермак хоть моргнули бы, что захвачены в заложники, — им бы пришли на помощь все равно. Но Зеленский еще раз доказал, что он — абсолютная марионетка Запада, и ждать от него чего-нибудь бессмысленно. Никаких ответных сигналов не последовало. Лукашенко это понял правильно, так что в понедельник и пришло это «письмо счастья».

Но все равно досадно и больно. Зеленского и компанию не жалко. Болит душа о людях, среди которых те, кто не предал и не продал. В ближайшее время на Украине ожидается снижение температуры до нулевой отметки. На экологическом саммите в Глазго Киев пообещал отказаться от угля до 2040 года. Похоже, он выполнит обещание намного раньше.

На сегодня открытый угольный склад Трипольской ТЭС, которая питает украинскую столицу пуст. Обычно там гигантская гора угля, а сейчас ничего нет. Одессу на 4 дня отключают от электроэнергии. В рамках, как говорят, плановых ремонтных работ. С шести утра до восьми вечера. И это как раз в самый разгар эпидемии. Даже в девяностые на 14 часов каждый день электричество не отключали. Это уже что-то из практик гражданских войн.

(c) Максим Равреба

https://ukraina.ru/exclusive/20211109/1032620942.html – цинк

Между тем, в пресс-службе "Белэнерго"

Концерн «Белэнерго» опроверг информацию о прекращении поставок электроэнергии в Украину с 9 ноября. В пресс-службе концерна в комментарии OL отметили: «Не прекращаются. Готовим комментарий».

Ранее сообщалось, что участники рынка электроэнергии Украины получили письмо за подписью гендиректора Дрозда о прекращении поставок по рамочным контрактам. В письме также говорилось, что заключать новые контракты «Белэнерго» не планирует.

Тем временем в соцсетях появилась информация о том, что вместо украинской компании «Энергоатом», у которой был основной контракт на покупку белорусской энергии, энергию сейчас импортируют компании «Электрокомьюнити» и ТЕТ.

https://news.mail.ru/politics/48691367/ – цинк

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