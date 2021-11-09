На рынок вышел новый смартфон Nokia X100

Компания Nokia представила новую модель смартфона Х100, в которой основная камера состоит из четырех датчиков, а модем поддерживает связь пятого поколения.

На первых порах аппарат выходит с предустановленной операционной системой Android 11, хотя в дальнейшем производитель обещает обновление до Android 12.

Внутри гаджета установлен процессор Snapdragon 480. Объем оперативной памяти невелик – всего 6 Гб. Также в базовой версии использован накопитель на 128 Гб. Батарея обладает емкостью 4470 мАч. Зарядное устройство средней скорости – на 18 Вт. Относительно скромные технические характеристики позволили Nokia установить низкую цену – всего 250 американских доллара. Впрочем, это только базовый показатель.