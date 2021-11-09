 

В технологии Bluetooth обнаружена серьезная уязвимость

09.11.2021, 22:14, Новости дня
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ИТ-специалисты из калифорнийского университета (США) заявили, что в процессе изучения работы Bluetooth им удалось обнаружить в данной технологии серьезную уязвимость.

Пока нет информации о том, что ею уже воспользовались злоумышленники. Однако следует ожидать, что рано или поздно это все-таки будет происходить.

Дело в том, что брешь в программном обеспечении, остающаяся в Bluetooth, позволяет легко определить местоположения устройства. Так как с данной технологией работает множество беспроводных устройств, ситуация действительно выглядит угрожающей. Сейчас идут работы по устранению недостатка, отмечают эксперты. О результатах специалисты обещают сообщить позже.



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