В технологии Bluetooth обнаружена серьезная уязвимость

ИТ-специалисты из калифорнийского университета (США) заявили, что в процессе изучения работы Bluetooth им удалось обнаружить в данной технологии серьезную уязвимость.

Пока нет информации о том, что ею уже воспользовались злоумышленники. Однако следует ожидать, что рано или поздно это все-таки будет происходить.

Дело в том, что брешь в программном обеспечении, остающаяся в Bluetooth, позволяет легко определить местоположения устройства. Так как с данной технологией работает множество беспроводных устройств, ситуация действительно выглядит угрожающей. Сейчас идут работы по устранению недостатка, отмечают эксперты. О результатах специалисты обещают сообщить позже.