Павел Савинков рассказал о съемках в новом сезоне «Родкома», отцовстве и отношении к Instagram

Актер Павел Савинков в новом интервью пояснил о съемках в новом сезоне сериала «Родком», об отцовстве и отношении к Instagram. Также артист признался, что любит проводить время с семьей в загородном доме и никогда не решится рекламировать что-либо в соцсетях.

Героем Павла Савинкова в новом проекте стал интеллигентный и обаятельный персонаж, который является университетским другом главной героини Светланы. По словам актера, когда он согласился сниматься в «Родкоме», он понимал, что ему придется вливаться в уже сложившийся коллектив. Сейчас он считает, что с этой задачей ему удалось справиться. Более того, с некоторыми актерами он был знаком ранее.

Сам сюжет проекта он назвал простым, веселым и честным. Читая сценарий, Савинков понимал, что историю не нужно додумывать, в ней не придется решать сложные задачи, а сами персонажи станут понятными для зрителя. В сериале актер исполнил роль отца, в чем пригодился и личный отцовский опыт. Его сын оказался самостоятельной личностью, с учебой у него проблем не возникает, по словам Савинкова, вероятно, наследник «пошел в маму».



Изображение взято с: instagram @_pavel_savinkov_

В интервью актер затронул тему соцсетей. Он сам не так давно зарегистрировался в Instagram, хотя до сих пор не понял, для чего это ему нужно. Он никогда не выставляет свою личную жизнь перед подписчиками, не приглашает на свои выступления, и никогда не будет рекламировать что-то на платформе ради заработка. Что касается утверждений некоторых его коллег, что они любят свою работу, то он с ним не согласен, так как всегда недоволен собой. Более того, съемки в кино и сериалах являются заработком денег, чтобы прокормить свою семью и купить необходимые вещи или услуги, а проекты, которые стали бы по-настоящему любимыми, актер может посчитать по пальцам.

Отдыхать Савинков предпочитает на своей даче с семьей, он редко решается на отпуск заграницей. Свой возраст он называет одновременно и большим даром и проклятьем. Иногда он мечтает начать писать сценарии или попробовать себя в роли режиссера, но затем понимает, что в реальности этого не произойдет. Савинков признался, что для реализации таких планов должен быть человек, который будет постоянно его заставлять с «ружьем и кнутом», а супруга слишком любит его, чтобы выполнять такую роль, сообщается в материале «Слово и дело».