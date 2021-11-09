Лолита станцевала в леопардовом боди под песню Светланы Лободы

Лолита Милявская показала свою подтянутую фигуру в новом ролике в Instagram. Певица решила станцевать у бассейна под песню Светланы Лободы, нарядившись в леопардовое боди.

Лолита написала в подписи к ролику, что перед отъездом решила немного убрать за собой, вооружившись шваброй. Певица нарядилась в обтягивающее боди и пустилась в пляс, подпевая своей коллеге. В конце ролика Лолита громко рассмеялась, хотя сама композиция и является лирической. Также певица призналась, что ей очень нравится песня ее коллеги.

Многие фанаты заметили, что артистка заметно похудела, а обтягивающая одежда позволила рассмотреть стройное тело. Подписчики поддержали знаменитость, так как перемены произошли спустя год после развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Ранее Милявская признавалась, что расставание далось ей нелегко, у нее начались панические атаки и длительная депрессия. Судя по всему, со всеми неприятностями звезде удалось справиться, а также избавиться от лишних килограммов.