 

Малахов на фоне слухов о болезни опубликовал снимки с опухшим лицом и редкими волосами

09.11.2021, 21:58, Разное
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Андрей Малахов на фоне многочисленных слухов о серьезной болезни опубликовал новые снимки, еще больше обеспокоив фанатов. Дело в том, что на них артист предстал с опухшим лицом и редкими волосами.
Несмотря на предположения фанатов, Малахов отказывается как-либо комментировать слухи об ухудшении состояния здоровья. Масла в огонь подливают и новые публикации телеведущего. На последней он запечатлен в пижаме с опухшим лицом и новой прической. Волосы Малахова выглядят иначе, в том числе и цвет.

Изображение взято с: instagram @malakhov007
Многие подписчики решили, что такие перемены указывают на проблемы со здоровьем, из-за чего их кумиру пришлось носить парик. Сам же ведущий пояснил, что оттенок шевелюры поменялся из-за ракурса освещения. Утешением для подписчиков стало лишь то, что на фотографиях Малахов запечатлен с широкой улыбкой, а в комментарии он сообщил, что его утро вторника началось с песен группы АВВА и пижамной вечеринки.

Источник: www.instagram.com



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