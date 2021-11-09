Euronews – Crew Dragon привёз на Землю астронавтов после полугодовой миссии на МКС

Американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon успешно вернулся и доставил на Землю четырёх астронавтов с МКС, которые пробыли в космосе полгода. Планируется, что уже через день им на смену отправится новая группа из четырёх астронавтов, которую доставит на орбиту третий регулярный рейс Crew Dragon, передаёт Euronews.

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту штатно вернулся на Землю — точнее, в Атлантический океан: после отстыковки от МКС аппарат через несколько часов приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.

Астронавты Меган Макартур, Шейн Кимбро, Тома Песке и Акихико Хосидэ не были дома полгода. Их миссия на МКС отмечена множеством ярких проектов и событий, в их числе — четыре выхода в открытый космос, визит российской съёмочной группы и первый в истории космический сбор урожая перца чили.

После приземления космонавтов отправили на обязательную медицинскую проверку и отдых. Планируется, что на смену им уже через день на МКС отправится третий регулярный рейс Crew Dragon в составе группы из четырёх астронавтов — американцев и немца.

На МКС их дожидаются коллеги: американец Марк Ванде Хай и русские Антон Шкaплеров и Пётр Дубров.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2021 года.