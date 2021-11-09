Das Erste – ЕС призывает расширить санкции против Белоруссии из-за обострения ситуации с мигрантами

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны — члены ЕС расширить санкции в отношении белорусских властей в связи с обострением ситуации на границе между Польшей и Белоруссией, передаёт Das Erste. Кроме того, по её словам, рассматривается возможность введения санкций против авиакомпаний третьих стран. Как отмечает издание, в понедельник нелегальные мигранты предприняли безуспешную попытку прорваться на территорию Польши с белорусской стороны.



Reuters

На фоне обострения ситуации с нелегальными мигрантами Польша закрывает пункт пропуска на границе с Белоруссией. Как сказала Пограничная стража Польши на странице в Twitter, со вторника будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице. Путешествующим было рекомендовано направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках, которые находятся примерно в 230 км и 70 км от Кузницы, пишет Das Erste.

В понедельник большие группы нелегальных мигрантов в районе Кузницы безуспешно пытались прорваться на польскую территорию с белорусской стороны. По данным польских властей, у границы находятся 3—4 тыс. мигрантов, многие из которых прибыли из кризисных регионов, таких как Афганистан и Ирак.

На видео, опубликованных в понедельник вечером в социальных сетях, можно услышать, как польские пограничники через громкоговорители предостерегают мигрантов, расположившихся в импровизированном палаточном лагере, от незаконного пересечения границы с ЕС. В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о стрельбе с польской стороны. Официальной информации из Польши пока не поступало.

Как отмечает издание, Польша и ЕС обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации транзита нелегальных мигрантов из различных кризисных регионов в ЕС. Лукашенко ранее заявлял, что из-за санкций Запада Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС.

На фоне обострения ситуации председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести новые санкции против Белоруссии. «Белоруссия должна перестать подвергать опасности жизнь людей. Использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо, — сказала фон дер Ляйен. — Я призываю государства — члены ЕС одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку». Она подчеркнула, что ЕС рассмотрит вопрос о санкциях против авиакомпаний третьих стран, занимающихся перевозкой мигрантов в Белоруссию.

Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что в ближайшие дни отправится в страны, из которых мигранты проникают на территорию ЕС через Белоруссию. Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил за «ужесточение санкций против Лукашенко и его окружения». По его словам, Европе следует сказать: «Хватит!» Реакция ЕС на действия Лукашенко должна быть «единой и решительной».

Кроме того, Вебер выступил с критикой Турции — одной из стран, из которых мигранты прилетали в Белоруссию. «Если президент Турции Эрдоган попытается шантажировать ЕС посредством многочисленных рейсов мигрантов из Турции в Белоруссию, необходим однозначный ответ, — заявил Вебер. — Он потерпит такую ​​же неудачу, как и в случае с попыткой переправить мигрантов через греко-турецкую границу. Еврокомиссия должна немедленно начать переговоры с правительством Турции».

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер также призвал Брюссель к выполнению своих обязательств: «Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу, — заявил глава МВД ФРГ. — На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю её принять меры». Он добавил, что Польша и Германия «не могут справиться с ситуацией в одиночку».

Однако в Еврокомиссии заявили, что уже несколько раз призывали Польшу принять помощь. В понедельник Агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex, агентство по вопросам предоставления убежища EASO и полицейская служба Европол выразили готовность оказать помощь с регистрацией мигрантов, обработкой заявлений о предоставлении убежища и борьбой с незаконным транзитом мигрантов.

Лукашенко пользуется поддержкой России. Польша и Литва сообщили о том, что за последние месяцы было зафиксировано несколько тысяч незаконных пересечений границы ЕС. Германия считается основной целью мигрантов. Правозащитники настаивают на предоставлении помощи людям, оказавшимся в лесу, и предупреждают о гуманитарной катастрофе. В приграничном районе уже погибли несколько мигрантов, передаёт Das Erste.