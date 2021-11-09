 

“Обозреватель” предложил выкупить Kyiv Post

09.11.2021, 21:48, Новости дня
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В сообщении сказано, что творческий коллектив медиахолдинга встревожен известием о вероятном сворачивании англоязычного проекта в его нынешнем виде.

В “Обозревателе” считают долгом “предложить свою руку помощи журналистской команде” Kyiv Post, поэтому готовы начать переговоры о продаже корпоративных прав.

“Формируя стратегию развития, мы давно рассматривали варианты продвижения на англоязычный рынок, и такое интеллектуальное и творческое укрепление команды будет полностью соответствовать нашей бизнес-миссии. “Обозреватель” не играет в политические игры, нам ничего не нужно от власти, но мы хорошо разбираемся в медийном бизнесе, а потому заинтересованно и осмысленно инициируем начало переговорного процесса”, – говорится в заявлении.

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету одесскому бизнесмену, владельцу строительной компании Kadorr Group Аднану Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается “немедленно” и “на короткое время”. 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. Сотрудники газеты сообщили: они узнали, что уволены, в день, когда Киван объявил о перезапуске издания.

По данным главного редактора издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и они якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента.

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что новость о “перезагрузке” работы издания Kyiv Post и его закрытии для этого на месяц стала неожиданностью для Офиса президента.

Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Посольство США в Украине надеется, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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