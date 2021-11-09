 

“Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе”. Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки

09.11.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Контридзе уникальна и как артист, и как музыкальный продюсер, и как музыкант, и как show woman. Ее гастрольный график включает в себя Берлин, Вену, Ниццу, Сан-Тропе, Монако, Париж и другие крупнейшие локации по всему миру”, – говорится в пресс-релизе организаторов концерта.

В анонсе подчеркивается, что певица выступала на одной сцене со всемирно известными музыкантами Эросом Рамазотти, Гораном Бреговичем, Брайаном Ферри и другими.

Перед гастролями Контридзе обратилась к украинским зрителям с просьбой не надевать на ее концерт обувь на высоких каблуках.

“Моя личная просьба: пожалуйста, не надевайте высокие каблуки! Мы должны безумствовать, мы должны похудеть на 3 кг минимум! Мы должны настолько обменяться эндорфинами и слиться в любовном экстазе, чтобы вообще не помнить ни о чем!” – приводятся в релизе слова певицы.

Билеты на концерт Теоны Контридзе можно приобрести здесь.

Фото: Master Management 360 / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Экс-главе IBU, которого подозревают в получении взяток от России, грозит 10 лет тюрьмы

30.08 / Мэр Коломыи о росте заболеваемости COVID-19: Когда 500 молодцов гуляет свадьбу, с ними уже ничего нельзя сделать

14.12 / В миграционной службе рассказали, в какие страны украинцы едут на ПМЖ

11.03 / Эксперт: Иностранные соцсети должны платить налоги с доходов популярных блогеров

29.07 / Euronews – Тихановская просит от США новых санкций для краха режима Лукашенко

13.11 / Эксперт назвал преимущества публикации видеоконтента на российских интернет-площадках

19.09 / В Минске начались задержания участниц «блестящего марша»

06.09 / Маск встретился с внуком и правнуком украинского авиаконструктора Королева

08.11 / Спорткар Nissan GT-R 50 уже продается по цене от 1 млн евро

01.05 / В США изобрели технологию очистки воды при помощи кукурузных отходов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика