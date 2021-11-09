“У Лукашенко есть руководитель в Москве”. Премьер Польши призвал бороться с возрождением Российской империи

Миграционный кризис на границе с Беларусью, по словам Моравецкого, есть последней атакой считающего себя президентом республики Александра Лукашенко, который является ее исполнителем, но “его руководитель есть в Москве”.

По мнению Моравецкого, президент РФ Владимир Путин демонстрирует решимость реализовать сценарий возрождения Российской империи, которому поляки “должны всеми силами сопротивляться”.

Глава правительства отметил, что Варшава имеет дело “со срежиссированным спектаклем, цель которого – прорвать польскую границу и внести хаос в Польшу и Европейский союз”.

Польша не допустит дестабилизации и наведет порядок, подчеркнул Моравецкий.

Лукашенко в интервью российскому журналу “Национальная оборона” выразил обеспокоенность “противостоянием” на границе Беларуси с ЕС из-за мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в страны Евросоюза с белорусской стороны.

“Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите!” – отметил Лукашенко.

По его словам, Беларусь не собирается нападать на Польшу. Если Минск допустит ошибку из-за миграционного кризиса на границе с ЕС, это сразу вовлечет в ситуацию РФ, добавил Лукашенко.

Контекст:

17 сентября Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот “шаг отчаяния” беженцев “сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей”, а белорусская сторона “принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали”.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

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