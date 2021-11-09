 

Малюська показал камеру в СИЗО: Не знаю, что в итоге будет с олигархами, но мы на всякий случай готовим все необходимое

09.11.2021, 21:48, Новости дня
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По словам главы Минюста, это бесплатная камера, которая была отремонтирована за счет платных камер. 

На ремонт, новые окна, сантехнику и мебель потратили 78,9 тыс. грн. В камере также установили телевизор. 

“Не знаю, что там в итоге будет с олигархами, но мы на всякий случай продолжаем готовить все необходимое. Средства налогоплательщиков не расходовались, ремонт сделан за счет поступлений от платных услуг по размещению в СИЗО”, – отметил Малюська. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1554063598307690&id=100011121947008

Контекст:

Первые платные камеры появились 8 мая 2020 года в СИЗО Киева. В них за отдельную плату предоставляют улучшенные условия: большую площадь, холодильник, телевизор и столовые приборы. Малюська отмечал, что полученные за них деньги должны пойти на ремонт старых помещений, и регулярно показывает в Facebook бесплатные камеры, отремонтированные на эти средства.

Менее чем за год с момента запуска проекта благодаря реализации платных камер СИЗО заработали 3 млн грн, сообщал Малюська. Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

С мая 2020 года платные камеры начали предлагать в Киевском, Львовском, Черниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе. В Киевском СИЗО с мая 2021 года есть камеры со стационарными телефонами и кнопкой вызова охраны.

Летом 2020 года Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просила суд признать противоправным и недействительным приказ Минюста о платных камерах. Она считала, что проект, в рамках которого запустили услугу платных камер в СИЗО, содержит дискриминационные положения. 

11 июня стало известно, что Окружной административный суд Киева закрыл дело против Министерства юстиции о платных камерах в следственных изоляторах, создание которых обжаловала Денисова.

Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. После устранения неточностей в тексте он был подписан спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а позже – Зеленским. Закон уже вступил в силу. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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