 

Под Луцком восстановили знак Hollywood

09.11.2021, 21:48, Новости дня
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Впервые этот знак был установлен в селе в октябре 2013 года. Рудецкий тогда планировал свадьбу и хотел устроить необычную фотосессию с невестой.

“Нам хотелось развеселить людей, показать, что жизнь не такая серая, как ее часто воспринимают. Это сделано для хорошего настроения. Ну и чтобы Гирка Полонка имела свою “фишку”, – рассказывал Рудецкий “Волинь Post”.

Объект быстро стал туристической “изюминкой”, отмечает издание. Но в ноябре 2017 года семь букв надписи упали. 

В течение четырех лет организаторы собирали средства на реставрацию туристического объекта, и теперь с помощью спонсоров, неравнодушных жителей и собственных средств им удалось его удалось восстановить.

Все буквы сделаны из деревянных досок и установлены на деревянных опорах. Впоследствии авторы идеи планируют установить подсветку надписи.

Контекст:

Знак Голивуда – известный памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Он был создан как реклама в 1923 году, но оказался настолько популярен, что стал фирменным знаком киноиндустрии США. Расположен на высоте 491 м над уровнем моря, на южном склоне горы Маунт-Ли Голливудских холмов, являющейся частью хребта Санта Моника.

За свою историю Знак Голливуда часто служил целью различных шуток и вандализма, а также объектом пародирования. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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