“Ругаться не успеваем – редко видимся”: Ян Цапник об отношениях с женой, редких встречах с дочерью и новом сезоне сериала “Полярный”

Вчера стартовал показ второго сезона сериала «Полярный». Одну из ролей сыграл актер Ян Цапник. В недавнем интервью артист рассказал о том, как ему работалось над второй частью комедийной киноленты, а также поведал секреты долгого и счастливого брака.

Вживание в образ

Цапник в сериале играет мэра небольшого северного городка, куда попадает главный герой — столичный криминальный авторитет. Ян признается, что изначально его персонаж был выставлен эдаким дурачком, а ему захотелось сделать так, чтобы зрители не только над ним потешались, но также и сопереживали ему. Поэтому данную роль Цапник пропустил через себя, наделив своего героя новыми чертами.

Он считает, что любой актер не должен использовать клише. Необходимо вживаться в образ, чтобы выглядеть органичным на экране. К сожалению, некоторые артисты этого не понимают. Они просто играют самих себя в предлагаемых обстоятельствах. А необходимо понять характер своего персонажа и примерить его на себя. Вот тогда получится действительно качественная работа. Конечно, этот процесс вживания в образ энергозатратный, но результат того стоит.

Экстремальные условия

Ян отметил, что ему хорошо работалось не только с коллегами-актерами, но также и с режиссером Михаилом Старчаком, который является профессионалом своего дела. Он умеет донести до артистов, как именно следует преподнести зрителям персонажа, чтобы образ получился максимально органичным.

По мнению Цапника, первый сезон сериала получился неплохим, а что касается второго, так он и вовсе превосходный. Актер признается, что очень удивился, когда прочитал сценарий. Он произвел на него «вау-эффект». После прочтения осталось приятное послевкусие, когда история уже вроде бы завершена, но хочется продолжения. Сценарий получился более глубоким и интересным, по мнению Яна.

Снимали киноленту в довольно экстремальных условиях, в тридцатиградусный мороз. Именно такая погода была в Мурманской области. Чтобы сходить в туалет, нужно было добраться до него на снегоходе, а потом снимать двадцать пять пар штанов. Ночью становилось более влажно, и оттого еще более холодно. Чтобы создать эффект метели, использовали ветродуй. Несмотря на такие тяжелые условия, все получали удовольствие от процесса.

Начинающая актриса

Дочка Яна Цапника, Лиза, решила пойти по стопам папы и стать актрисой. Сейчас она учится в Щукинском театральном училище и делает свои первые успехи в сфере искусства.

Ян признается, что переживал по поводу того, какую профессию выберет дочь. Он боялся, что, поскольку природа нередко отдыхает на детях, то и его ребенок не покажет особых успехов на театральном поприще. Но Лиза не разочаровала. Когда звездный отец увидел ее этюды, видеофрагменты с экзаменов, то понял, что у дочери есть все шансы реализоваться в данной сфере. Он не считает правильным запрещать дочке становиться актрисой. Дочь Ян называет большой трудягой. Она ставит перед собой цели и их достигает. Популярный артист признался, что есть вещи, которые не может сделать он, но может сделать Лиза.

Секреты счастливого брака

Ян признался, что очень редко видится с Лизой, да и с женой тоже. Возможно, поэтому они живут с супругой уже 23 года. Чем меньше видишься с женой, тем больше скучаешь по ней, тем меньше ссор происходит в семье. В этом и заключается секрет счастливой семейной жизни. Супруга привыкла к тому, что муж находится в постоянных разъездах, командировках.

В декабре этого года Ян планирует устроить себе небольшой отпуск. Когда завершатся съемки очередного проекта, он отправится с женой в Египет. Потом к ним прилетит дочь. И все равно долго отдохнуть вместе не получится. У Яна новые съемки, поэтому с наследницей он побудет максимум дня три.