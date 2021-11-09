Старые привычки, дружбу, город или партнера: что нужно оставить каждому знаку зодиака в уходящем году, чтобы поймать удачу в следующем

Новый год наступит уже скоро, поэтому многие люди начинают строить планы на будущее. Те, кто собирается оседлать удачу в следующем году, обязательно должны прислушаться к астрологическим прогнозам. Каждому знаку зодиака что-то необходимо оставить в прошлом. Это могут быть старые привычки, изжившие себя отношения, неактуальные цели или что-то еще. Астрология поможет достичь успеха. Главное – отказаться от всего, что тормозит движение вперед.

Овны

Овнам необходимо пересмотреть свои цели. Возможно, представители знака ставят перед собой задачи, которые уже утратили актуальность. Овны должны подумать о том, чего они хотят добиться в 2022 году.

Они должны определиться с тем, какая цель наиболее важна для них. Это поможет им перестать тратить время и силы впустую.

Тельцы

У Тельцов есть привычки, которые тянут их назад и не дают покорять новые горизонты. В 2022 году для этих сдерживающих факторов не должно оставаться места. Тельцы поступят правильно, если уже сейчас начнут менять свой образ жизни.

Отношения с токсичными людьми также могут препятствовать развитию представителей знака. Тельцам нужно задуматься о том, все ли люди, которых они называют друзьями, достойны этого звания.

Близнецы

В 2022 году Близнецы будут уделять максимум внимания финансовым вопросам. Возможно, кое-что следует предпринять уже сейчас. К примеру, избавиться от недвижимого имущества, которое им не нужно.

Также Близнецам стоит освободить место для новых вещей в своем доме. Это можно сделать, если продать старую мебель, ненужную одежду и обувь.

Раки

В ближайшем окружении Раков собралось слишком много людей, общение с которыми не имеет никакого смысла. Представителям знака стоит отказаться от контакта с личностями, с которыми у них нет ничего общего, кто смотрит на мир совершенно иначе.

Раки не должны поддерживать отношения с приятелями, которых они уже давно обогнали в развитии. Эти люди должны освободить место для тех, с кем представителям знака будет действительно приятно и полезно общаться.

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Львы

В 2022 году Львам предстоит сосредоточиться на покорении карьерных высот. Поэтому уже сейчас им стоит начать подыскивать новую работу. Разумеется, это надо делать в том случае, если текущая должность не позволяет добиться успеха, которого они заслуживают.

Решиться на увольнение трудно, однако игра стоит свеч. Львы обязательно найдут для себя варианты с лучшими карьерными и финансовыми перспективами.

Девы

В 2022 году Девам предстоит вести активный образ жизни. Они будут открывать для себя новые интересные занятия, знакомиться с яркими личностями.

Уже сейчас стоит отказаться от хобби, которые больше не приносят радости и удовлетворения, а также распрощаться с людьми, общение с которыми совершенно не привлекает.

Весы

Весам стоит подумать о том, насколько их устраивает личная жизнь. Представителям знака, которые давно подумывают о прекращении изживших себя отношений, стоит сделать это прямо сейчас.

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В 2022 году Весы получат максимальное удовольствие от жизни в одиночестве. Также у них есть все шансы начать новые отношения или даже создать семью.

Скорпионы

Скорпионы должны понять, что опасные для здоровья привычки тянут их назад. Алкоголь, курение, любовь к сладостям, чрезмерное увлечение видеоиграми – все это стоит оставить в 2021 году.

В ближайшем будущем Скорпионы окажутся перед необходимостью принимать важные решения и что-то менять в своей жизни. У них должны быть силы и энергия для того, чтобы справиться со всеми трудностями.

Стрельцы

Смена обстановки – это лучшее решение, которое в настоящий момент смогут принять Стрельцы. Представителям знака стоит всерьез задуматься о переезде в новый город или страну.

Вовсе не обязательно принимать важное решение сразу. Можно взять отпуск и провести какое-то время в незнакомом месте. Это удивительное приключение поможет Стрельцам вырваться из рутины.

Козероги

Козероги должны оставить в прошлом недовольство своей внешностью. Те, кто давно мечтает о смелых экспериментах со своим образом, могут заняться этим сейчас. К примеру, можно кардинально поменять цвет волос, сделать татуировку.

Внешние изменения необходимы Козерогам для того, чтобы преобразиться внутренне. В 2022 году представителям знака потребуется максимальная гармония тела и души.

Водолеи

Водолеям следует оставить позади планы, которые никогда не будут претворены в реальность. Представители знака должны хотя бы на время отказаться от строительства воздушных замков. В 2022 году им придется уделять максимальное внимание реальной жизни.

Также стоит отказаться от идеи дорогостоящего приобретения, которое не имеет практической ценности. В противном случае Водолеям предстоит еще долго жалеть о зря потраченных деньгах.

Рыбы

Завышенные ожидания – это проблема, которая тянет назад Рыб. Они должны снизить планку своих требований и начать ставить более реалистичные цели. Рыбы обязательно должны сбросить эмоциональный груз, который лишает их энергии. В 2022 год представители знака обязаны вступить в состоянии безмятежности.