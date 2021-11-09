 

В Московском и Сосенском достроили школы на тысячу мест

09.11.2021, 21:30, Разное
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В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), которые называют Новой Москвой, продолжают строиться новые образовательные объекты, ведь сюда переезжают тысячи молодых семей, нуждающихся как в детских садах, так и в школах. Возводятся современные и комфортные здания, многие проекты являются уникальными.

Так, в Московском завершилось строительство школы №2120. Здание появилось на улице Радужная (владение 5), его возвели за счет средств, выделенных из городского бюджета. Сейчас школу готовят к вводу в эксплуатацию.

Общеобразовательное учреждение рассчитано на тысячу учеников. Здесь разместились классы с лаборантскими, современные спортивные залы, конференц-залы для разных мероприятий. Также обустроены помещения для кружков живописи, технического творчества, шахмат, мастерская по обработке тканей и технологии, кабинеты робототехники, информационно-вычислительных технологий и кинофотолаборатория.

В медицинском блоке – кабинеты психолога и лагопеда. А в кабинетах иностранных языков можно объединить два класса в одну большую аудиторию.

На территории школы создали физкультурно-спортивную зону. Там есть футбольное поле, беговая дорожка, площадки для прыжков, метания мяча, гимнастики, игр в волейбол и баскетбол. Также обустроили учебно-опытную зону.

Еще одна школа появилась в поселении Сосенское. Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 1 125 учеников, уже открыто. Школа получила название “Москва-98”. Инвестор, за счет которого осуществлялось строительство, передал объект в собственность города.

Школу уже посещают учащиеся 1-4 классов. С 29 ноября начнутся занятия для 5-11 классов. Кстати, в школе 9-11 классы будут профильными: медицинские, инженерные и социально-экономические. Обучение будет вестись по совместным программам с ведущими вузами России.

В здании школы есть не только учебные классы, но и центр информации с читальным залом и медиатекой, актовый зал на 324 места, гимнастический и спортивный залы с трибуной на 600 мест, а также два бассейна.

На территории школы также оборудовали физкультурно-спортивные зоны, сделали футбольное поле, площадки для игр в волейбол и баскетбол, ледовый каток и беговую дорожку, которая зимой будет трансформироваться в лыжню.



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