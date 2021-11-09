Мнение: “Союзпечать №6-7”

Свежие выпуски "Союзпечати" от Егора Иванова с разбором публикаций советской периодической печати.

Тайм-коды:

00:00 Начало

00:39 О зашите чувств верующих в программе КПСС

02:59 О целях борьбы с религией

04:12 Диалектический подход в борьбе с религией

04:50 Как обидели Мадонну

07:26 От мироточения до гостиничного комплекса

09:30 Христианство и коммунизм

11:08 Притча о Закхее

14:17 Про несчастного Ельцина

16:16 Притча о талантах

19:19 Адольф Борман – миссионер

20:55 Сын Бормана о Сталине и коммунизме

22:26 Обвинения Бормана в домогательствах

24:05 Бизнес на костях святой Филумены

26:11 Социальный состав святых

27:40 Атеисты на защите колокольного звона

28:31 Мега-заявление “историка” Чубайса

29:13 Кто мог закрыть церковь?

32:18 Битвы на бумажных шпагах

33:19 Титры

Тайм-коды:

00:00 Начало

00:24 Расходы фабриканта Морозова

03:47 Мадам Морозова

05:13 Пивко со Сталиным

06:42 В трусах провожали Брежнева

08:22 Детский труд в Италии

09:33 Детский труд в России

11:18 Детский труд в СССР

12:34 Титры

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