 

Мнение: “Союзпечать №6-7”

09.11.2021, 21:20, Разное
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Свежие выпуски "Союзпечати" от Егора Иванова с разбором публикаций советской периодической печати.

Тайм-коды:

00:00 Начало
00:39 О зашите чувств верующих в программе КПСС
02:59 О целях борьбы с религией
04:12 Диалектический подход в борьбе с религией
04:50 Как обидели Мадонну
07:26 От мироточения до гостиничного комплекса
09:30 Христианство и коммунизм
11:08 Притча о Закхее
14:17 Про несчастного Ельцина
16:16 Притча о талантах
19:19 Адольф Борман – миссионер
20:55 Сын Бормана о Сталине и коммунизме
22:26 Обвинения Бормана в домогательствах
24:05 Бизнес на костях святой Филумены
26:11 Социальный состав святых
27:40 Атеисты на защите колокольного звона
28:31 Мега-заявление “историка” Чубайса
29:13 Кто мог закрыть церковь?
32:18 Битвы на бумажных шпагах
33:19 Титры

Тайм-коды:

00:00 Начало
00:24 Расходы фабриканта Морозова
03:47 Мадам Морозова
05:13 Пивко со Сталиным
06:42 В трусах провожали Брежнева
08:22 Детский труд в Италии
09:33 Детский труд в России
11:18 Детский труд в СССР
12:34 Титры

Источник: Colonel Cassad



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