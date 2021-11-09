Instagram обещает пользователям платные каналы

Коммерциализация соцети Instagram выходит на новый уровень. Как стало известно, администраторы собираются предложить пользователям платные подписки на отдельные каналы.

В этом случае авторы идеи обещают открыть доступ к так называемому эксклюзивному контенту. Переход планируют осуществлять, начиная с Соединенных Штатов.

Уже объявлена и будущая стоимость подписок. Речь идет о небольших суммах – от 0,99 до 4,99 доллара США. Напомним, что впервые администраторы Instagram заговорили о введении платных подписок на каналы еще в мае текущего года. Позже об этой идее подзабыли, но вот теперь снова вспомнили. Кроме того, пользователям предоставят возможность платить непосредственно авторам контента за понравившиеся материалы.