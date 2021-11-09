Ученые назвали привычки, которые приводят к преждевременному старению

Ученые назвали четыре основные привычки, которые провоцируют преждевременное старение. По словам медиков, эти знания действует лучше, нежели любой омолаживающий крем.

Пока исследователи еще не изобрели эликсир молодости. В то же время известны привычки, избавившись от которых, человек может максимально отсрочить старение. Важно обеспечить себе крепкий сон. Даже небольшой дефицит очного отдыха ускоряет процесс старения клеток. Хронический недосып провоцирует сердечные патологии, ожирение, сахарный диабет, стимулирует повышение артериального давления.

Необходимо не забывать о физической активности. Человек регулярно должен получать здоровую физическую нагрузку. Выполнение упражнение продлит жизнь на несколько десятилетий.

Медики просят отказаться от сахара, его даже называют «белой смертью». Продукты, в составе которых он находится, провоцируют ожирение, также разрушается эластичность кожи, и появляются преждевременные морщины.

Избегать стоит прямых солнечных лучей. Страсть к шоколадному загару приводит к преждевременному старению. Негативным фактором является стресс. При таком состоянии организм человека начинает работать на износ.

Источник: by.tsargrad.tv