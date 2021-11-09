В России начали принимать предзаказы на флагманский внедорожник Changan Uni‑K

В РФ дилеры начали принимать предзаказы на флагманский внедорожник Changan Uni‑K. При этом пока представители китайского автобренда не сделали никаких официальных заявлений.

Пока ничего не говориться о стоимости и комплектации внедорожника. Ожидается, что все желающие смогут купить Changan Uni‑K в конце нынешнего года. По словам дилеров, было принято открыть предзаказ для формирования количества заявок и оценки спроса на новинку. На основании собранной информации они определяет квоту на поставку автомобиля.

На рынке РФ Changan Uni‑K должен появиться уже в следующем месяце. Согласно предварительным сведениям, под капотом транспортного средства будет расположен 2-литровый турбодвижок мощностью 226 лошадиных сил. Автомобилист сможет воспользоваться системой полного привода и технологией интеллектуального управления, пишет портал «Глобал.МСК».