 

Ирина Слуцкая рассказала о своей “нулевой” пенсии

09.11.2021, 21:02, Разное
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Российская фигуристка Ирина Слуцкая в рамках интервью пояснила Антону Красовскому о своей пенсии. От государства бывшая спортсменка ничего не получает.
Слуцкой на сегодняшний день приходится обеспечивать себя полностью самостоятельно. Слуцкой приносит неплохой доход собственная спортивная школа. Это заведение для детей она открыла больше завершения спортивной карьеры.

Ранее, когда фигурист завершал карьеру, давали порядка 15 тысяч рублей. Пенсия имеется у чемпионов ОИ. Сама же Слуцкая два раза завоевывала медаль. Спортсменка призналась, что у нее нет ничего. Во время своей спортивной карьеры она получила только большой опыт.
Сейчас Ирина Слуцкая уделяет много времени своему здоровью. Несколько лет назад медики диагностировали у нее васкулит, пишет портал «Слово и дело».



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