Главред – советник Зеленского не исключил подготовки российского удара по Украине

Советник Владимира Зеленского, спикер украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что численность группировки российских войск у границ Украины не изменилась, однако за последние полгода она несколько раз была приведена в движение, что свидетельствует о манёврах противника. Как пишет «Главред», Арестович добавил, что Запад считает такую ситуацию потенциальной угрозой военного вторжения, а украинская разведка продолжает изучать обстоятельства.



Reuters

Численность группировки российских войск у границ Украины не изменилась, однако за последние полгода она несколько раз была приведена в движение, что свидетельствует о манёврах противника, уверен советник Владимира Зеленского, спикер украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Как пишет «Главред», Арестович добавил, что РФ осуществляет давление на украинское государство, в том числе и путём демонстрации военной угрозы.

«Группировка российских войск, сформированная в апреле этого года вокруг наших границ, не изменилась в численности, но за эти полгода она 2-3 раза приходила в движение. То есть те части и подразделения, которые находятся возле наших границ, маневрируют. Сейчас начались примерно те же манёвры. Природа этих манёвров пока непонятна», — рассказал Арестович.

По его словам, российские власти в ситуации, когда у Украины есть проблемы в сфере энергетики, вакцинации и COVID-19, пытаются также показать свою военную силу. При помощи такого метода они также осуществляют попытку получить от Киева уступки по ситуации с встречей в нормандском формате.

«Есть обоснованное мнение, что на фоне энергетических проблем, которые зреют на Украине и во всём мире, проблем с вакцинацией, антиковидной кампанией, которую сейчас ведёт РФ у нас и в Молдавии с одинаковыми плакатами, осуществляется давление на руководство Украины, на народ, западных партнёров с целью продемонстрировать ещё и военную угрозу, подорвать доверие населения к руководству. И таким образом сдвинуть нас по вопросам встречи в нормандском формате», — объяснил Арестович.

Также он добавил, что подобные действия россиян на Западе рассматриваются как положение, которое может превратиться в серьёзное военное вторжение РФ на Украину. Украинская разведка продолжает выяснять обстоятельства для того, чтобы чётко ответить на вопрос о потенциальной угрозе для государства.

«С другой стороны, американские и западные специалисты считают (как и наши), что подобные манёвры могут создать ситуацию, когда будут сформированы ударные группировки и конфликт может перерасти в масштабное вторжение. Это может произойти достаточно быстро — в течение месяца-двух. Наша разведка сейчас работает в усиленном режиме, взаимодействует с разведкой партнёров, чтобы точно ответить на вопрос, что происходит. И наши, и западные аналитики имеют две точки зрения. Пока что это похоже на давление, но эти манёвры могут достаточно быстро стать угрожающими для Украины», — подчеркнул Алексей Арестович.