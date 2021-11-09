 

DWN – заполнение полок в немецких магазинах превратилось в «ежедневную борьбу»

09.11.2021, 21:00, Новости дня
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В крупнейших немецких сетях супермаркетов: Edeka, Rewe, Aldi и Lidl — наблюдается острый дефицит товаров, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Не хватает одежды, лекарств и продуктов. Причина происходящего заключается не только в логистических проблемах, но и в сырьевом кризисе, а также в пандемии и неблагоприятных погодных условиях, объясняет немецкое издание.


Reuters

В Германии начался кризис с поставками, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В крупнейших сетях супермаркетов: Edeka, Rewe, Aldi и Lidl — наблюдается дефицит товаров. Полки пустуют не только в магазинах одежды, аптеках, но и в продовольственных универмагах. Некоторые компании пострадали особенно сильно, отмечает немецкое издание.

Причиной происходящего служат не только логистические проблемы, но и сырьевой кризис. Цены на алюминий — необходимый для производства консервов, — а также на нержавеющую сталь, бумагу и пластик уже давно «пробили потолок». Пандемия коронавируса и неблагоприятные погодные условия усугубляют ситуацию.

При этом за рост стоимости производства и упаковки товаров придётся расплачиваться покупателям, продолжает издание. Промышленники уже объявили о повышении цен, которое неизбежно дойдёт и до розничной торговли. По словам одного из менеджеров Edeka, заполнение полок товарами уж сейчас превратилось в «каждодневную борьбу».

О том, что в Германии грядёт продовольственный кризис, Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщало ещё в январе 2021 года. Издание прогнозировало постоянный рост индекса цен, так как ужесточение мер по борьбе с коронавирусом разрывало цепочки поставок. Также авторы предупреждали об угрозе кибератак на немецкую электросеть. Такие нападения способны уничтожить систему снабжения населения продовольствием и банковский сектор.



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