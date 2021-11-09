За восемь месяцев 2021 года полиция получила более 203 тыс. сообщений о домашнем насилии – замглавы МВД Украины

В 2020 году полиция получила 208,8 тыс. таких сообщений, из которых 183 тыс. поданы женщинами, 3433 – детьми.

По словам замминистра, эти данные свидетельствуют не о росте числа случаев домашнего насилия, а о том, что “люди стали более информированы о таком явлении, знают, как его распознать и куда нужно обращаться за помощью”.

Сейчас в Украине функционирует 86 групп реагирования на случаи домашнего насилия, сообщила Павличенко.

Контекст:

1 июля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

В пояснительной записке к документу говорится, что за домашнее насилие наказывают преимущественно штрафом, но он не является эффективной мерой. Согласно тексту закона, после первого нарушения могут оштрафовать на сумму до 340 грн, отправить на общественные работы на 40 часов или отправить под административный арест на 10 суток. При повторном нарушении могут оштрафовать на сумму до 680 грн, отправить на общественные работы до 60 часов или админарест на срок до 15 суток.

Согласно результатам опроса, проведенного с 18-го по 28 июня Украинским институтом будущего совместно с New Image Group, почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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