 

На RT показали пропагандистский фильм об Украине. СМИ выяснили, как Ющенко уговорили дать для него комментарий

09.11.2021, 20:54, Новости дня
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В фильме снялись третий президент Украины Виктор Ющенко, экс-глава Верховной Рады Александр Мороз, экс-премьер-министр Валерий Пустовойтенко, а также нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ренат Кузьмин, внефракционный депутат Андрей Деркач, который находится под санкциями США и Украины, блогер Анатолий Шарий, который тоже находится в Украине под санкциями и разыскивается СБУ. 

RT показал фильм, снятый к 30-летию независимости Украины компанией Global 3 Pictures, основателем которой является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок, отмечает “Детектор медіа”. Это уже четвертый фильм, где Лопатенок продвигает пророссийские нарративы в отношении Украины, подчеркивает издание. 

Лопатенок также был продюсером фильма “Интервью Путина”. В трех фильмах Лопатенка об Украине и ильме о российском президенте Владимире Путине режиссером был Оливер Стоун. 

Для Симоны Пападопулос это была первая работа в качестве интервьюера, о чем она сама писала в Twitter. Пападопулос – жена Джорджа Пападопулоса, бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа, курировавшего внешнюю политику, пишет sprotyv.info.

Read this interesting article about the last documentary by @lopatonok where I debuted as lead interviewer. https://t.co/9vDBy202Xr

— Simona Mangiante Papadopoulos (@realSimonaMP) October 16, 2021

По данным “ВВС News Україна”, Ющенко обманом уговорили дать интервью пропагандистам. 

“Они получили интервью с Ющенко путем обмана”, – сказал собеседник журналистов, близкий к экс-президенту. Сам Ющенко не стал комментировать ситуацию. По данным “ВВС News Україна”, официальный запрос на интервью Ющенко пришел от американской компании.

“В этом письме подробно описано, каким будет фильм, назывались ожидаемые участники. После выхода фильма стало понятно, что в запросе были названы не все герои фильма. В то же время назывались как будущие собеседники экспрезиденты Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Однако в фильме их интервью нет, поскольку Леонид Кравчук к тому времени уже был на лечении, а Леонид Кучма, вероятно, отказался”, – говорится в статье. 

Контекст:

30-ю годовщину независимости Украина отметила 24 августа. 

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве и Латвии. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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