Карпин решил больше не надеяться на Дзюбу

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заявил, что решил больше не возлагать надежды на помощь форварда Артема Дзюбы.

В ноябре российская команда проведет последние два матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре: 11 ноября – с киприотами в Санкт-Петербурге, 14 ноября – с хорватами в Сплите. После восьми матчей россияне лидируют в группе Н, опережая идущих вторыми хорватов на два очка. Обе сборные уже гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах. Победитель группы выйдет на мировое первенство напрямую, передает РИА «Новости».

Бывший капитан сборной РФ Артем Дзюба не был вызван в команду на решающие встречи.

«Удивляет ли меня, что не было ни одного вопроса про Дзюбу? Если честно, да. Связан ли его невызов в сборную тем, как он ответил на возможность играть раньше? Мы надеялись, как вы знаете, мы внесли его в расширенный список перед матчами со Словакией и Словенией. Был не готов тогда, ну, окей. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться», – сказал Карпин.

Ранее Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах РФ и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.