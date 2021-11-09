 

В РФ отклонили первый иск о возврате биткоинов

09.11.2021, 20:50, Новости дня
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Савеловский суд Москвы отклонил первый в РФ иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты – 16,6 биткоинов, сообщил адвокат Борис Башилов, который представляет интересы истца.

На момент составления иска стоимость 16,6 биткоина оценивалась почти в 45 млн рублей. По словам Башилова, его доверитель Андрей Петров летом 2018 года перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана принадлежащие ему биткоины на правах доверительного управления. По условиям устного договора, за пять месяцев тот должен был инвестировать их, а затем вернуть обратно, оставив себе 20% прибыли, передает РИА «Новости».

Но ответчик не вернул криптовалюту, объяснив, что утратил ее. В итоге его доверитель направил сначала досудебную претензию, а потом и иск в суд. Стоит отметить, что во время совершения сделки не было соответствующего законодательства, но затем законодатель урегулировал вопрос криптовалют, признав цифровую валюту имуществом.

«Заседание продлилось целый час, судья длительное время провела в совещательной комнате, но отказала», – сообщил адвокат, отметив, что решение суда будет обжаловано.

Ранее Мещанский суд Москвы отказался удовлетворить иск жителя столицы Олега Воронова, который требовал от ТНТ два биткоина в качестве компенсации морального вреда.



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