 

Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела по хищениям при строительстве «Газпром-Арены»

09.11.2021, 20:50, Новости дня
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Единственный учредитель ООО «Группа компаний «Охрана» Алексей Кобыща, объявленный следствием в международный розыск, арестован заочно постановлением Басманного суда Москвы по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром-Арены».

«9 ноября 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо задержания на территории Российской Федерации в отношении Кобыщи Алексея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Кристины Булыгиной.

Напомним, по фактам многочисленных нарушений в ходе строительства стадиона «Зенит» на Крестовском острове в Петербурге возбуждено уголовное дело. Это произошло по результатам проверки по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах),

Комментируя дело о мошенничестве, петербургские следователи сообщили, что стоимость работ по некоторым государственным контрактам при строительстве стадиона для клуба «Зенит» была завышена на 500 млн рублей.

В октябре 2012 года в Петербурге ушел в отставку глава комитета по строительству Вячеслав Семененко. По некоторым данным, из-за недовольства стадионом-долгостроем для «Зенита».

В сентябре 2012 года стройку посетил премьер Дмитрий Медведев и назвал ее «позором». А глава Газпрома – основного спонсора «Зенита» – Алексей Миллер заверил, что проблемы финансирования стадиона для «Зенита» нет, так как город уже получил финансовых средств (за счет налогов «Газпром нефти» – прим. ВЗГЛЯД) на десяток самых современных стадионов.



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