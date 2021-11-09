Икона «Всех скорбящих Радость»: как правильно перед ней молиться и что можно просить

Люди идут в храм, чтобы помолиться перед святыми образами. Многие православные иконы известны своей многовековой историей, славны проявлениями чудотворности. Одним из таких священных ликов считается и икона «Всех скорбящих Радость». Вот как правильно обращаться к ней с просьбами и о чем можно попросить Пресвятую Богородицу.

Примеры проявления чудотворности иконы

Название иконы «Всех скорбящих Радость» (Скорбященская икона) – строчка из церковной стихиры, посвященной Божией Матери. Впервые икона появилась на Руси в XVII веке.

Икона «Всех скорбящих Радость» покровительствует немощным, убогим и нуждающимся. Люди взывают к ней в минуты скорби, когда их атакуют различные болезни, как телесные, так и душевные. Святой образ дарует помощь и утешение.

Днем почитания иконы считают 6 ноября. Первое проявление чудодейственной силы произошло в далеком 1688 году. Тогда врачи были бессильны оказать помощь тяжело болеющей сестре Патриарха Иоакима, несчастная Евфимия уже не надеялась на выздоровление.

Но однажды в сознании девушки прозвучал голос Пресвятой Богородицы, сообщивший, что больная должна заказать молитву перед иконой «Всех скорбящих Радость». Эту миссию поручили одному из священников. И произошло чудо исцеления Евфимии.

С 1711 года сестра Петра I привезла список чудотворного образа в Санкт-Петербург. Вскоре в честь иконы возвели храм.

О чудотворной иконе «Всех скорбящих Радость (с грошиками)»

В 1888 году случилась сильная гроза, возведенный в честь иконы храм поразила молния, он загорелся. От воспламенения церковь пострадала и изнутри, и снаружи, уничтожено было все.

Кроме одной иконы Богородицы, которая совершенно не пострадала от огня. Только лик Пресвятой Девы стал светиться, а монеты из рядом стоящей чаши для пожертвований прикипели к поверхности святого лика.

Этот чудесный случай послужил причиной для еще большей популярности иконы, которую стали посещать паломники со всего мира. А в названии священного образа появилась надпись «с грошиками».

В наши дни списки иконы «Всех скорбящих Радость» представлены в большом разнообразии вариантов. На многих из них Богоматерь изображена в полный рост, в окружении ангелов, а также нуждающихся и голодных людей. Некоторые из икон изображают Богородицу с Младенцем Иисусом на руках.

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Почитание

Петербургская Скорбященская икона была почитаема всеми членами монаршей фамилии, как и Екатериной Великой. Просвещенная самодержица привилась от оспы и сделала то же самое для наследника престола. Но прежде отстояла молебен у иконы Скорбященской.

Тогда Богородица спасла питерцев от эпидемии оспы, после чего «Всех скорбящих Радость» стала эпицентром молений всех жителей населения Северной Пальмиры.

О чем и как молиться перед чудотворной иконой

Молитвенное обращение перед иконой «Всех скорбящих Радость» произносится во время молебна о здравии. Богородицу просят помочь на работе и дома, излечить болезни, даровать мудрость и душевное успокоение.

Прежде чем приступать к чтению молитвы к Богоматери, стоит попросить ее, чтобы Пресвятая Дева простила совершенные ранее грехи. И поблагодарить Небесные Силы за посланные испытания или временные трудности. А главное – искренне верить, что молитва будет услышана Богом и Пресвятой Богородицей.

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Перед святым образом следует читать такую молитву:

О, Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належ́ащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Есть еще один вариант:

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.