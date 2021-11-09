Мнение: Исламский парадокс

Стоило мне написать про мутный инцидент в Новых Ватутинках, как набежала толпа патриотов с обвинениями, что мусульманин защищает мусульман.

Но почему-то никто не вспоминал ислам, когда я писал, например, об отморозке, ударившем ногой русскую женщину.

Не вспоминали ислам, и тогда, когда я писал про гопоту в тельняшках, учинившей драку с росгвардейцами.

Не вспомнили ислам и когда я писал об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Не было упреков, что я мусульманин и когда я написал о том, что в Нальчике сотрудник ППС имени Кадырова МВД Чечни убил бойца карельского отряда спецназначения «Гром».

И уж совсем странно, что никто не упрекаете меня, что мусульманин, когда я пишу, что Рамзан Кадыров не прав. Здесь, к примеру. Или здесь, или здесь… Есть даже специальный тэг «Кадыров», где много записей, после которых мне никто не пишет, что я это написал, потому что я мусульманин….

Если это не исламский парадокс, что это такое?

Фотографии отсюда, отсюда, и отсюда…

PS Кто-нибудь может обьяснить, почему этот текст зашвырнули в Другое? Что насторожило редакторов ЖЖ?

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