В московском парке “Яуза” обустроят голубятню

Столичный парк “Яуза” будет единой зеленой зоной протяженностью более 16 километров – от МКАД до Ростокинского акведука. В 2021 году здесь обустроили панда-парк, экотропу со смотровыми площадками и местами для тихого отдыха, занятий йогой, творческих вечеров и выступлений, спортивные и детские площадки. Скоро в парке появится уникальный экоцентр.

Местные жители пожелали, чтобы в парке осталась голубятня, которая существует почти 20 лет. Сейчас там живут примерно 80 птиц двух пород – высоколетные венгры и спортивные чехи. Было решено старую голубятню заменить новой и современной постройкой, а также поселить вислокрылых голубей.

Новое помещение для содержания птиц по оформлению будет схоже с экотропой и деревянными настилами. Металлический каркас голубятни уже установлен. Сейчас специалисты занимаются отделочными работами. Здесь будут двойные стены с утеплителем, чтобы птицы не мерзли зимой. Полы сделают из лиственницы.

“Проект разрабатывался специально для этой территории, в обсуждениях участвовал и хозяин голубятни. Решено было сделать ее двухъярусной, на первом этаже будут жить голуби одной породы, а другую поселят на втором. Общая площадь постройки составит более 40 “квадратов”, высота — 6,8 метра”, – рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

В питомнике будут места для хранения корма и гнездования, сделают кормушки, жердочки, а также лестницу для перемещения между этажами. В верхней части постройки обустроят вольер из сетки для выгула голубей. Его оснастят открывающимися створками. В помещениях предусмотрены окна для проветривания. Работы завершатся до конца 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о планах благоустройства территории у реки Яуза. По словам градоначальника, в парке создадут новые беговые и велосипедные маршруты, у воды сделают деревянные пирсы. Также планируется обустроить общественную площадь с кафетерием и амфитеатром, высадить тысячи деревьев и кустарников, сделать цветники и газоны.