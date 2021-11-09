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09.11.2021, 20:34, Разное
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Жители Дальнего Востока рассказали о дефиците товаров из-за увеличения транзита из Китая.

Контейнеры с товарами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли в портах Приморья из-за возросшего грузопотока из Китая. Об этом сообщает «Коммерсант».

«По состоянию на 29 октября 2021 в портах Приморья скопилось 1 463 контейнера с грузами, предназначенных для Сахалинской области. Из них 146 контейнеров с социально значимой продукцией», — уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Правительство региона связывает задержку доставки грузов с возросшей загруженностью терминалов из-за пандемии. По данным «Ъ», из-за роста ставок фрахта и карантинных ограничений в Китае поставки из этой страны в Европу теперь осуществляются через Владивосток и Находку.

В связи с нехваткой товаров первой необходимости жители поселков Чукотки опубликовали на change.org обращение к президенту. В сообщении говорится о том, что в период с лета и по сегодняшний день к ним прибыл только один корабль. За это время у жителей отдаленных поселений закончились продовольственные товары первой необходимости.

«Дети не видят ни фруктов, ни йогуртов. <…> Кончились капуста, морковь, лук, яблоки <…>. Яиц и молочной продукции тоже нет. Заканчивается картофель», — рассказали местные жители.

Местный бизнес, как утверждает издание, отмечает дискриминацию каботажных грузов в пользу транзитных контейнеров. По этой причине товары первой необходимости, стройматериалы и продукты сейчас в дефиците в регионе.

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«Приморские порты, причалы в связи с повышенным спросом сосредоточены на приемке и отправке контейнеров, которые следуют транзитом в Европу. Мы стали заложниками ситуации. Каботажные грузы, которые следуют из Центральной РФ в адрес потребителей на Сахалин, Камчатку, Чукотку и в Магадан, видимо, не нужны причалам порта Владивосток. Приоритет отдан транзитным грузам. Наши пароходы ставят в последнюю очередь», — сказал «Ъ» гендиректор «Агент Сервис ДВ» Юрий Смирнов.

4 ноября Приморская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки завоза грузов для Крайнего Севера. В сообщении ведомства говорится, что «обработка социально значимых грузов осуществляется в приоритетном порядке».

Источник: Новая газета



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